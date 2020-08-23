نيرمين الفقي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:02 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
شيماء يونس
Advertisements
تشارك الفنانة نرمين الفقي، في مسلسل لؤلؤ، حيث أعلنت خلال تصريحات صحفية، إنها تقدم دور مطربة كبيرة في المسلسل، حيث تعيش في حالة صراع مع البطلة مي عمر التي تجسد شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة.


وعبرت الفنانة عن أسباب قبولها للدور المقدم لها قائلة فيما معناه تواجد عدد من العوامل التي جذبتها للشخصية، إذ أن الدور مختلف عما سبق تقديمه وجديدة فنيا عليها، وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور.



ومن ناحية أخرى يضم فريق العمل للفنان إدوارد، حيث يقدم دور مدير أعمال الفنانة نرمين الفقي التي تقدم دور فنانة مشهورة، وتصل عدد حلقاته لـ٤٥، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.


ويشار الى أن "الفقي" أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل قبل البدء في تصويره، حيث استغرقت وقتا طويلا لطول عدد الحلقات، وإجراءات عديدة في البروفات، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلقى إعجاب الجمهور لدى عرضه.




والجدير بالذكر أن مسلسل لؤلؤ يشارك نرمين الفقي، إدوارد، مي عمر، أحمد زاهر ونجلاء بدر وهيدي كرم وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان، ومن سيناريو وحوار محمد مهران، حيث تم الاستعانة به بعد استبعاد السيناريست زينب عزيز، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 م

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

09:35 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

06:00 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى