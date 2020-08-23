نيرمين الفقي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ"

Advertisements

تشارك الفنانة نرمين الفقي، في مسلسل لؤلؤ، حيث أعلنت خلال تصريحات صحفية، إنها تقدم دور مطربة كبيرة في المسلسل، حيث تعيش في حالة صراع مع البطلة مي عمر التي تجسد شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة.





وعبرت الفنانة عن أسباب قبولها للدور المقدم لها قائلة فيما معناه تواجد عدد من العوامل التي جذبتها للشخصية، إذ أن الدور مختلف عما سبق تقديمه وجديدة فنيا عليها، وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور.







ومن ناحية أخرى يضم فريق العمل للفنان إدوارد، حيث يقدم دور مدير أعمال الفنانة نرمين الفقي التي تقدم دور فنانة مشهورة، وتصل عدد حلقاته لـ٤٥، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.





ويشار الى أن "الفقي" أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل قبل البدء في تصويره، حيث استغرقت وقتا طويلا لطول عدد الحلقات، وإجراءات عديدة في البروفات، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلقى إعجاب الجمهور لدى عرضه.









والجدير بالذكر أن مسلسل لؤلؤ يشارك نرمين الفقي، إدوارد، مي عمر، أحمد زاهر ونجلاء بدر وهيدي كرم وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان، ومن سيناريو وحوار محمد مهران، حيث تم الاستعانة به بعد استبعاد السيناريست زينب عزيز، ومن إخراج محمد عبدالسلام.



