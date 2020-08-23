ننشر صورة الشاب المقتول على يد شقيقه في بولاق الدكرور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:41 م
الضحية
الضحية
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صورة الشاب "أحمد" في عقده الثالث من العمر، الذي قتل على يد شقيقه عن طريق الخطأ، إثر وقوع مشاجرة، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وافادت أقوال شهود عيان أن مشادة وقعت بين شخصين، أشهر على إثرها أحدهما سلاحا ناريا وأطلق النار لتصيب طلقة شقيقه بالخطأ، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بجراحه.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة زنين ووجود قتيل، بنطاق القسم.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ننشر صورة الشاب المقتول على يد شقيقه في بولاق الدكرور
ننشر صورة الشاب المقتول على يد شقيقه في بولاق الدكرور

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مشاجرة قتل شاب بولاق الدكرور

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