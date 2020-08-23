رايا أبي راشد بي تدعم بيروت بـ"تيشيرت" زهير مراد

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ارتدت مقدمة البرامج الشهيرة رايا أبي راشد تيشيرت أسود لدعم الحملة الخيرية التي أطلقها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد لإغاثة بيروت، عن طريق طرح عدد من التيشيرتات، باللونين الأسود والأبيض، بهدف جمع الأموال لإنقاذ العاصمة اللبنانية، من الظروف الصعبة التي جلت عليها نتيجة انفجارات مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.







من جانبه، علقت "أبي راشد" على الصورة قائلة:" أهلنا وأحباءنا ببيروت خسروا كتير وبحاجة لمساعدتنا. يشرفني الانضمام لزهير مراد لمساعدتهن يتخطوا المأساه ياللي مرقوا فينا".





وتابعت:"انتوا كمان فيكن تتعاونوا معنا عن طريق الحصول على الإصدار التيشيرت. ۱۰۰% من الأرباح رح تروح لدعم جهود الإغاثة يلي عم بيقوموا فيا حاليا عالأرض من أجل الاستجابة الاحتياجات الإنسانية لأهل بيروت ادعموا البلد واحصلوا على نسختكن الخاصة".







وارتدت رايا تيشيرت أسود يحمل شعار "Rise from the ashes"، حيث شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير العالميين في هذه الحملة من خلال ارتدائهم لهذه التيشيرت مثل درة، سيرين عبد النور، يسرا، ليلى علوي، مي عمرو، عارضات الأزياء أليساندرا أمبارسيو وديفون وندسور ونجمة مسلسل فريندز كورتني كوكس إضافة إلى الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا، ولارا ألكسندر.



