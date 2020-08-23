رايا أبي راشد بي تدعم بيروت بـ"تيشيرت" زهير مراد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
Advertisements
ارتدت مقدمة البرامج الشهيرة رايا أبي راشد تيشيرت أسود لدعم الحملة الخيرية التي أطلقها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد لإغاثة بيروت، عن طريق طرح عدد من التيشيرتات، باللونين الأسود والأبيض، بهدف جمع الأموال لإنقاذ العاصمة اللبنانية، من الظروف الصعبة التي جلت عليها نتيجة انفجارات مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.



من جانبه، علقت "أبي راشد" على الصورة قائلة:" أهلنا وأحباءنا ببيروت خسروا كتير وبحاجة لمساعدتنا. يشرفني الانضمام لزهير مراد لمساعدتهن يتخطوا المأساه ياللي مرقوا فينا".


وتابعت:"انتوا كمان فيكن تتعاونوا معنا عن طريق الحصول على الإصدار التيشيرت. ۱۰۰% من الأرباح رح تروح لدعم جهود الإغاثة يلي عم بيقوموا فيا حاليا عالأرض من أجل الاستجابة الاحتياجات الإنسانية لأهل بيروت ادعموا البلد واحصلوا على نسختكن الخاصة".



وارتدت رايا تيشيرت أسود يحمل شعار "Rise from the ashes"، حيث شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير العالميين في هذه الحملة من خلال ارتدائهم لهذه التيشيرت مثل درة، سيرين عبد النور، يسرا، ليلى علوي، مي عمرو، عارضات الأزياء أليساندرا أمبارسيو وديفون وندسور ونجمة مسلسل فريندز كورتني كوكس إضافة إلى الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا، ولارا ألكسندر.

أخبار تهمك

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 م

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

09:35 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

06:00 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى