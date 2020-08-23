صدمة قوية بشأن مصير إبراهيموفيتش مع ميلان

ينتظر جماهير نادي ميلان الإيطالي، تلقى صدمة قوية بشأن مصير السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم الفريق، واستمراره داخل النادي الفترة المقبلة.





وأكد مينو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، أن اللاعب لن يتواجد في تدريبات الفريق غدا الإثنين 24 أغسطس، استعدادا للموسم الجديد ولم يتوصل الطرفين حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده، الذي من المفترض أن يكون انتهى مع الفريق.





وقال رايولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية منذ قليل: " أعتقد أن زلاتان لن يعود إلى تدريبات ميلان غدًا استعدادًا للموسم المقبل".





وتابع: " نعم هناك مفاوضات مع ميلان ولكن إبراهيموفيتش لا ينظر إلى المال، هي مسألة تتعلق بالقناعة والأسلوب، والإدارة الرياضية للنادي، ولكن حتى الآن لا يمكنني أن أؤكد شيء".





وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد انضم إلى صفوف نادي ميلان، في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر فقط، قابلة للتجديد في حالة رغب اللاعب في ذلك، ويحاول معه النادي بالفعل حاليا تفعيل ذلك البند.



