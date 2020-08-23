بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
دخل نادي بيراميدز بالفعل في مفاوض جادة، من أجل التعاقد مع محمد شريف، جناح فريق الأهلي والمعار لصفوف فريق إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتألق محمد شريف قد مع الفريق البترولي في الموسم الجاري، حيث يتواجد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 أهداف، خلفا للمتصدر عبدالله السعيد.

وتفاوض نادي بيراميدز بالفعل مع اللاعب منذ فترة طويلة، لكن عقده مع الأهلي لا يسمح له بالتوقيع لأي فريق آخر، ويزال عقده مستمر مع القلعة الأحمر لمدة موسم ونصف.

وقد قررت إدارة النادي الأهلي تجديد عقد الهداف محمد شريف، بجانب رفع راتبه السنوي، خوفا من انتقاله لأي نادي آخر داخل الدوري المصري، خاصة بعد تألقه في صفوف الفريق البترولي.

وقد وقع محمد شريف لنادي بيراميدز، لكن توقيعه ليس له أي قيمة، في ظل استمرار عقده مع الأهلي.



أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 م

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

09:35 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

06:00 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى