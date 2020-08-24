محلل: انسحاب قوات التحالف الدولي يبعث رسائل غير مطمئنة للعراق (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب والمحلل السياسي عدنان السراج، إن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يبعث برسائل غير مطمئنة للواقع السياسي في البلاد.

وأكد السراج في تصريحات لقناة الغد أن عملية الانسحاب لا تزال محل جدل كبير داخل الأوساط السياسية، مشيرًا إلى أن تسليم معسكر التاجي للقوات العراقية، "لا يعتبر انسحابًا وإنما إعادة تموضع".

وقال السراج إن قوات التحالف الدولي أدت دورها، ويستطيع الجيش العراقي الآن استكمال محاربة بقايا فلول داعش.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، تسلم موقع معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي، موضحًة أنه سيتم وضع جدول زمني لتسليم بقية المواقع التي يشغلها التحالف الدولي بعد أن تسلمت حتى الآن سبعة قواعد عسكرية.

وكان مراسل قناة الغد من بغداد محمد فاضل، قد أفاد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا عسكريا للتحالف الدولي شمالي بغداد.

وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للولايات المتحدة الأمريكية قال إن العراق ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ.

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