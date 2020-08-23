أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد أمر ملكي، يختص بتعيين الدكتور محمد السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

 

وتضمن الأمر الملكي  إعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

 

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