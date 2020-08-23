يعود للوزن الطبيعي خلال عام.. خالد جودت يكشف خطة علاج المواطن محمود المصاب بالسمنة المفرطة (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد جودت، الطبيب المعالج لحالة محمود سمير، إن الدكتورة هالة زايد تواصلت معه لعلاج الحالة على نفقة الدولة عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "جودت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد "محمود يعاني من مشكلات في التنفس، وحددنا له نظام غذائي كي ينخفض وزنه 15 كيلو جرام قبل العملية"، مشيرا إلى أن العملية ستجرى خلال أسبوع أو أسبوعين كي يعود إلى الوزن الطبيعي خلال عام أو عام ونصف.

وأوضح أن وزن "محمود" سينخفض بقيمة 60 كيلو جرام خلال 6 شهور، مشيرا إلى وجود 5 ملايين شخص يعانون من السمنة المفرطة بمصر.
وأشار إلى أن أساليب التغذية الخاطئة التي يتبعها المواطنون وراء مرض السمنة المفرطة، لافتا إلى أن مرض السمنة المفرطة قد يتسبب في الإصابة بالسرطان.
وأكد أهمية إطلاق حملة قومية لعلاج مرضى السمنة المفرطة، مؤكدا أهمية توعية الأمهات بالأساليب الصحيحة لتغذية الأطفال.

وفي وقت سابق، أكد أستاذ جراحة السمنة المفرطة كلية طب عين شمس د.خالد جودت، بدء علاج المريض محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذى يعاني من السمنة المفرطة حيث يبلغ وزنه 257 كليو جرام.

جاء ذلك بعد تكليف د.خالد جودت، بإجراء الجراحة من قبل وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج المواطن على نفقه الدولة عقب اطلاعه على حالة المواطن الذي كان يعمل خبازا بأحد الأفران، وفقد عمله نظرا لعدم قدرته على الحركة بسبب الزيادة المرضية في وزنه، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج.

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