مدحت شلبي: لم أكن مجاملا للنادي الأهلي في لقاء القمة وأحترم جميع وجهات النظر الإيجابية والسلبية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
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أكد الكابتن مدحت شلبي المعلق الرياضي الكبير، أنه لابد من وجود روح الدعابة من معلق المباراة خلال إيقاف المباراة في اي وقت، وهذا ما حدث عندما تعمد محمد أبو جبل حارس الزمالك الوقوع كثيرا خلال لقاء الأمس، لأنه اللاعب الوحيد المسموح له بالعلاج داخل أرض الملعب وكان يستغل ذلك خلال فترة تقدم نادي الزمالك خلال أحداث اللقاء.


وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" والذي يذاع علي شاشة الحدث اليوم "ما آثار غضبي خلال لقاء الأمس هو الوقوع المتكرر لحارس الزمالك، والذي من المفترض أن تتقدم كرة القدم المصرية للأمام ولا يحدث مثل هذه الأمور داخل أرض الملعب، لأن هذه الأفعال محفوظة تماما للجميع، ولكن أكد إحترامة لجميع الأطراف سواء داخل نادي الزمالك أو في الإعلام، وأن الحديث كان من أجل تقديم صورة مشرقة للكرة المصرية خلال أهم لقاء بالوطن العربي والذي يجمع بين الأهلي والزمالك".


وأكمل"بعض صفحات السوشيال ميديا تتعامل مع متابعيها معاملة القطيع، ول، ألوم أي شخص قام بعمل تعليق سئ تجاهلي وقاعد بالتعدي علي شخصي، لأن في النهاية كل شخص له وجهة نظر يراهما بداخلة هي الأفضل، ولم أجامل النادي الأهلي خلال أحداث اللقاء، ولقد علمت أنه حدث هجوم من الكابتن طارق يحي والكابتن إسماعيل يوسف خلال برنامج زملكاوي والذي يذاع علي قناة الزمالك، وأنهم قالوا أنني كنت مجامل للنادي الأهلي خلال أحداث اللقاء".


وأردف"أطلب ممن قاموا بمهاجمتي أمس سواء من النجوم أو الجماهير أن يذكروا جملة واحدة كانت مجاملة للنادي الأهلي، والتعليق خلال أحداث المباراة كان متوازنا للغاية، وفي ظل الأحداث الجارية وتواجد جائحة فيروس كورونا لابد أن يكون المعلق لديه حس فكاهي ونشر بعد عبارات المداعبة للجماهير بدون تجريح لأي شخص".


وأختتم"هزيمة مباراة الأمس للنادي الأهلي بالرغم من إمتلاكة لمعظم أوقات المباراة بالكامل، كان سببه التشكيلة الخاطئة الذي بدأ بها الفريق، وفقدان مركز صانع الألعاب بعد ترحيل مجدي قفشة لمركز الجناح الأيمن، وهذا المركز لايجيد اللعب به مطلقا، فظهر ذلك خللا كبيرا داخل صفوف الفريق، ولو كانت المباراة بالأمس أمام خصم آخر غير الزمالك، لكان الفريق تدارك الأمور سريعا".



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