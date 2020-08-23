أمر ملكي بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمر ملكي، بتعيين بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

 

وتضمن الأمر الملكي، إعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

 

 

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