تعرف على خطة إنتر ميلان لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي مازال مهووسًا بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة لاجازيتا سبورت الإيطالية إلى أن إنتر ميلان يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني بشأن الاستمرار أو الرحيل عن برشلونة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان مهووس بضم ميسي على الرغم من أن الصفقة تبدو صعبة ومعقدة للغاية ولكن إنتر ميلان لا يستسلم.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن شركة سونينج الصينية والمالكة للأسهم الأكبر في نادي إنتر ميلان تبحث عن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي والسيطرة بشكل كبير على عقلية نجم وقائد برشلونة لكي ينفتح بشكل أكبر على الانتقال إلى النيرازوري.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن شركة سونينج لا تبحث فقط عن الضوء الأخضر من الحكومة الصينية بل عن رعاة جدد للفريق يسمحون بالتعاقدات الكبيرة مثل ليونيل ميسي.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه في هذه الحالة يتم البحث عن الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في استغلال صورة ميسي للترويج عن السوق الصينية من خلال إنتر ميلان وبذلك تكون المنفعة متبادلة.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أن بيريلي الداعم التاريخي لإنتر ميلان الإيطالي يمكن أيضًا أن يلعب دورًا كبيرًا في التعاقد مع ميسي ومن خلال حقوق البث التلفزيوني للبطولات المختلفة فإن جميعها أشياء تساعد إنتر ميلان على ضم ميسي.





وذكرت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي إنتر ميلان يفكرون حاليًا في ليونيل ميسي قبل أي شيء والأهم هو إقناعه بفكرة الرحيل عن برشلونة والتي تبدو أنها أصبحت ضمن أفكاره.



