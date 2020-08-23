تعرف على خطة إنتر ميلان لضم ميسي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي مازال مهووسًا بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة لاجازيتا سبورت الإيطالية إلى أن إنتر ميلان يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني بشأن الاستمرار أو الرحيل عن برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان مهووس بضم ميسي على الرغم من أن الصفقة تبدو صعبة ومعقدة للغاية ولكن إنتر ميلان لا يستسلم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن شركة سونينج الصينية والمالكة للأسهم الأكبر في نادي إنتر ميلان تبحث عن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي والسيطرة بشكل كبير على عقلية نجم وقائد برشلونة لكي ينفتح بشكل أكبر على الانتقال إلى النيرازوري.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن شركة سونينج لا تبحث فقط عن الضوء الأخضر من الحكومة الصينية بل عن رعاة جدد للفريق يسمحون بالتعاقدات الكبيرة مثل ليونيل ميسي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه في هذه الحالة يتم البحث عن الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في استغلال صورة ميسي للترويج عن السوق الصينية من خلال إنتر ميلان وبذلك تكون المنفعة متبادلة.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن بيريلي الداعم التاريخي لإنتر ميلان الإيطالي يمكن أيضًا أن يلعب دورًا كبيرًا في التعاقد مع ميسي ومن خلال حقوق البث التلفزيوني للبطولات المختلفة فإن جميعها أشياء تساعد إنتر ميلان على ضم ميسي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي إنتر ميلان يفكرون حاليًا في ليونيل ميسي قبل أي شيء والأهم هو إقناعه بفكرة الرحيل عن برشلونة والتي تبدو أنها أصبحت ضمن أفكاره.

أخبار تهمك

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 5 ساعات

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

منذ ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد خسارة القمة

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 م

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

06:00 م

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

08:19 م

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى