بسبب الجوهره البرازيلية.. إيفرتون يوجه صدمة قوية لبرشلونة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:59 م
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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يبحث نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الاوروغوياني لويس سواريز ، بعد أن خرج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن العملاق الكتالوني قد ابدي رغبه قوية في التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم فريق إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واشار الموقع أن المهاجم البرازيلي سوف يكون خيار قوي في حال فشل البلوغرانا في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لكن حدث ما لا يتمناه جماهير برشلونة.

حيث رفض تمامًا الفريق الإنجليزي فكرة التفريط في ريتشارليسون خلال الصيف الجاري سواء لبرشلونة أو عملاقة الكرة الإنجليزية، وحدد النادي ما يعادل 158 مليون يورو للإستغناء عنه.
وكان إيفرتون في يناير الماضي قد رفض عرض من برشلونة يقدر بـ 100 مليون يورو من أجل شراء الجوهره البرازيلية.

يذكر أن إنتر ميلان ايضا قد رفض التفريط في الأرجنتين لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق بمبلغ اقل من 111 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري.

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