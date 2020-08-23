خبر "مفرح" للصحفيين بشأن العلاوات الخمس (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:00 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أمرت بتشكل لجنة قانونية لبحث موضوع العلاوات الخاصة للمؤسسات الصحفية، والعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت بوضع معايير محدد لصرف هذه العلاوات. 

وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المؤسسات الصحفية القومية طبقًا لنص الدستور لها طبيعة خاصة مختلفة عن القطاع الخاص، لأن الخزانة العامة قد تتحمل قيمة أجورهم، مشيرًا إلى أن الهيئة اطلعت على كشوف المرتبات في المؤسسات الصحفية، وانتهت بأن المؤسسات التالية منحت العاملين علاوة خاصة، وهذه المؤسسات تتمثل في الأهرام، ودار الهلال، والقومية للتوزيع، ودار التحرير، وروز اليوسف، باجمالي عدد مستفيدين 7207. 

ولفت إلى أن العاملين بهذه المؤسسات في شهر سبتمبر ستعدل معاشتهم بالقيمة الجديدة، وسيتم صرف ربع العلاوات المتجمدة.

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الكلمات المفتاحية

هيئة التأمينات الاجتماعية لجنة المؤسسات الصحفية العلاوات

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