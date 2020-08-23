خبر "مفرح" للصحفيين بشأن العلاوات الخمس (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أمرت بتشكل لجنة قانونية لبحث موضوع العلاوات الخاصة للمؤسسات الصحفية، والعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت بوضع معايير محدد لصرف هذه العلاوات.





وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المؤسسات الصحفية القومية طبقًا لنص الدستور لها طبيعة خاصة مختلفة عن القطاع الخاص، لأن الخزانة العامة قد تتحمل قيمة أجورهم، مشيرًا إلى أن الهيئة اطلعت على كشوف المرتبات في المؤسسات الصحفية، وانتهت بأن المؤسسات التالية منحت العاملين علاوة خاصة، وهذه المؤسسات تتمثل في الأهرام، ودار الهلال، والقومية للتوزيع، ودار التحرير، وروز اليوسف، باجمالي عدد مستفيدين 7207.



