العدل: خطة لتطوير مكاتب الشهر العقاري خلال 8 أشهر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:04 م
المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل
داليا الحسين
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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل، وتم عرض المرحلة الثانية لتطوير ميكنة التقاضى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة خلال الشهر المقبل، وسيتم إجراء عملية تجديد لجميع محاكم الجمهورية، مؤكدا أننا تعاقدنا مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضارى للمحاكم، مضيفًا أنه تم إنفاق الملايين على تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه تم تزويد أغلبية مقار المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين، مضيفا أن انتهاء خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى بعد 8 أشهر.

كان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلًا عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وعرض وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.

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