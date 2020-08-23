مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:55 م
مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان
مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان
مصطفى صابر
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني لحظة بلحظة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأحد، على ملعب دا لوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة.


وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،  وتنقل المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، حيث سيذاع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس والبايرن على beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي 


وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: نافاس.
خط الدفاع: كيمبابي، كاريرا، سيلفا، خوان بيرنات.
خط الوسط: بارديس، ماركينوس، هيريرا.
خط الهجوم: مبابي، دي ماريا، نيمار.

بينما جاءت تشكيلة بايرن ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: كيميتش - ألفونسو دافيس - ألابا - بواتينج.
خط الوسط: جورتزكا - ألكانتارا - جنابري - كومان. 
خط الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفيسكي.

وفيما يلي متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة :-

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