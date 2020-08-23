البورصة المصرية تحقق افضل أداء على مستوي بورصات العربية اليوم بأرباح 10 مليار جنيه

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط يوم الأحد وسط مكاسب واسعة النطاق للأسهم المصرية حيث قادت أسهم القطاع المالي الاتجاه الصعودي؛ ليحقق معها رئسمالها السوقي ارباح بقيمة 10 مليار جنيه.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي الثلاثيني 2%، وزاد سهم البنك التجاري الدولي 2.3 بالمئة وأغلق بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس مرتفعا 4.9 بالمئة.

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.8 بالمئة، يقوده سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بصعود عشرة بالمئة وبنك الرياض الذي تقدم 2.6 بالمئة.

وقفز سهم شركة العويجان القابضة التي تستثمر في البتروكيماويات 9.9 بالمئة، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أن خسائر الربع الثاني من السنة تقلصت إلى 46.4 مليون ريال (12.37 مليون دولار) من 78.7 مليون ريال قبل عام.

وفي قطر، زادالمؤشر 0.4 بالمئة، إذ صعد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 4.4 بالمئة.

وبورصتا دبي وأبوظبي مغلقتان يوم الأحد في عطلة عامة.