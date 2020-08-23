عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:38 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبة الجديد، البوسني ميريام بيانيتش المنضم حديثًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا.
واعلن النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البوسني قد أصيب بفيروس كورونا، وهو في حالة جيدة الآن.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى حجر صحي قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني، الاسبوع المقبل إستعداد للموسم الجديد.
وكان برشلونة قد تعاقد مع بيانيتش في صفقة تبادلية قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو.