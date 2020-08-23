عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبة الجديد، البوسني ميريام بيانيتش المنضم حديثًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا.


واعلن النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البوسني قد أصيب بفيروس كورونا، وهو في حالة جيدة الآن.


ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى حجر صحي قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني، الاسبوع المقبل إستعداد للموسم الجديد.


وكان برشلونة قد تعاقد مع بيانيتش في صفقة تبادلية قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو.


أخبار تهمك

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 12 دقيقة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ربع ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

08:19 م

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى