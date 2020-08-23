عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا





أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبة الجديد، البوسني ميريام بيانيتش المنضم حديثًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا.





واعلن النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البوسني قد أصيب بفيروس كورونا، وهو في حالة جيدة الآن.





ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى حجر صحي قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني، الاسبوع المقبل إستعداد للموسم الجديد.





وكان برشلونة قد تعاقد مع بيانيتش في صفقة تبادلية قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو.



