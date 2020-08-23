برشلونة ينتظر موافقة السيتي لضم بيكيه الجديد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفي إسباني، عن ترقب نادي برشلونة، موافقة مانشستر سيتي على ضم المدافع الشاب إريك جارسيا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي في في نهاية هذا الموسم، ويرفض اللاعب التجديد مع السيتي.

وبحسب ما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عرض الفريق الكاتالوني 10 ملايين يورو، وينتظر رد مانشستر سيتي.

وشددت الصحيفة على أنه في حال عدم موافقة مانشستر سيتي على العرض، سينتظر برشلونة حتى نهاية فترة الإنتقالات الصيفية، ثم يحاولون مرة أخرى مع النادي الإنجليزي.

ويرفض الفريق الكاتالوني تقديم المزيد من التنازلات وزيادة الأموال في هذه الصفقة، لأن من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بعد عام، ويستطيع التوقيع مجانًا للفريق، وقد حصل برشلونة على موافقة اللاعب المبدئية.

ومن المنتظر أن يحاول الفريق الكاتالوني مجددًا لضم جارسيا في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لكن بتخفيض المقابل الماضي، وإذا رفض مانشستر سيتي مجددًا، سيحسم البارسا الصيف في الصفقة العام المقبل مجانا.

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