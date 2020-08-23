العثور على طفل حديث الولادة بديرمواس بالمنيا



,تبين أن الطفل لقيط مولود منذ ساعات، وتم العثور عليه أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وتم وضعه بمستشفى دير مواس العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.





عثر أهالي مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن والتي انتقلت على الفور لفحص البلاغ.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارWا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز ديرمواس على مولود ملقى بالطريق الزراعي.وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ.