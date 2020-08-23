فقع عينه.. جنايات المنيا تعاقب طالب بالسجن المشدد 5 سنوات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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قضت اليوم الاحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن وعضوية المستشارين ممدوح حلمى شلبى وهشام ابراهيم وامانة سر امجد سمير بمعاقبة طالب ثانوى بالسجن المشدد 5 سنوات لاحداث عاهة مستديمة في احد جيرانه وتغريمه 10 الاف جنيه كتعويض مدنd.

حيث أن المحكمة عاقبت المتهم م م 18 طالب بالسجن 5 سنوات لقيامه بفقىء عين المجنى عليه م ح واحدث جرحا في عينه محدثا بها عاهة مستديمه وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعى في الواقعة التى احالها المستشارابو الوفا عيسى المحامى العام لنيابات شمال المنيا في اواخر ديسمبر الماضى والتي تعود الى مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه في 17 اغسطس من العام الماضي.

واشار المصدر ان المحكمة الزمت المتهم المصاريف وتعويض مدنى قدره 10 الاف جنيه على سبيل التعويض حيث استمعت المحكمة الى اقوال المتهم والشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعى في القضية.

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