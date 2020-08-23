باير ليفركوزن يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى تشيلسي

حدد رودي فولر المدير الرياضي لباير ليفركوزن الألماني شرطًا من أجل انتقال كاي هافيرتز نجم خط وسط الفريق الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يسعى إلى التعاقد مع هافيرتز في الصيف الحالي وأنه يطمح في الحصول على تخفيض في قيمة الصفقة البالغة 90 مليون جنيه إسترليني بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال فولر في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية :"لا يوجد شيء جديد في مفاوضات البلوز لضم هافيرتز ومازلنا مرتاحين للغاية حيال ذلك".





وأضاف:"بالطبع، سنكون سعداء للغاية إذا بقي لمدة عام آخر، من الواضح أن رحيل مثل هذا اللاعب على الرغم من ارتفاع رسوم النقل يعني دائمًا خسارة، انظر إلى لايبزيج وتيمو فيرنر".





وتابع:"في أوقات كورونا، قد تكون رسوم النقل قد انخفضت بالفعل بالنسبة للعديد من اللاعبين، لكن كورونا أو لا كورونا، ليس هذا هو الحال مع لاعبين استثنائيين مثل هافيرتز وسانشو".





واختتم فولر تصريحاته قائلاً:"لا يوجد خصم كورونا لهم، ما يجعل هافيرتز مثيرًا للاهتمام هو حقيقة أنه يتمتع بمستوى عالمي في أربع أو خمس مراكز".