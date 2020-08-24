شاهد.. الصومالية جواهر روبل من لاجئة إلى حكم في الدوري الإنجليزي

اشتهرت اللاجئة الصومالية جواهر روبلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها عن تجربتها كفتاة مسلمة تلبس الحجاب مع تجربة الاحتراف في ممارسة لعبة كرة القدم، ومهنة التحكيم.





وأضاف تقرير قناة الغد أن الصومالية جواهر روبلي من لاجئة إلى محكمة دوري إنجليزى، حيث جواهر روبل هي أول محكمة ترتدي الحجاب.





وأوضح التقرير أن جواهر روبلي لجأت إلى بريطانيا مع والديها فى العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية فى الصومال.



