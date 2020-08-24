شاهد.. الصومالية جواهر روبل من لاجئة إلى حكم في الدوري الإنجليزي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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اشتهرت اللاجئة الصومالية جواهر روبلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها عن تجربتها كفتاة مسلمة تلبس الحجاب مع تجربة الاحتراف في ممارسة لعبة كرة القدم، ومهنة التحكيم.

وأضاف تقرير قناة الغد أن الصومالية جواهر روبلي من لاجئة إلى محكمة دوري إنجليزى، حيث جواهر روبل هي أول محكمة ترتدي الحجاب.

وأوضح التقرير أن جواهر روبلي لجأت إلى بريطانيا مع والديها فى العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية فى الصومال.

وتريد جواهر روبلي أن تكون تجربتها ملهمة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.

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