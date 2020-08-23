رامي جمال يشوق متابعيه لطرح عمل غنائي جديد

Advertisements

أعلن المطرب رامي جمال عن استعداده لطرح عمل غنانئ جديد ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشوق متابعيه قائلاً : أغنية سينجل جديدة قريباً جدا ، أنا في العادة مبحبش انزل سينجل بس في اغاني متستناش ، يارب تعجبكم.



وفي سياق آخر، تعاون رامي جمال مؤخرًا مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، من خلال أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا، أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.