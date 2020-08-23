ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:19 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي ومحمد الصو
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلال المران الجماعي اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وقام الخطيب بالحديث مع اللاعبين حول أسباب الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة الأمس أمام الزمالك، وعدم ظهور الفريق بالمستوى المأمول الذي تنتظره جماهير النادي الأهلي.


وطالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في المرحلة المقبلة، والاستعداد الجيد للمباريات المقبلة بداية من مباراة الجونة، وإسعاد جماهير الأهلي.


واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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