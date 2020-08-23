العناني عن زيارة أمين عام السياحة العالمية للغردقة: "قال كلام جميل جدًا عن مصر" (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بجولة تفقدية في الغردقة برفقة أمين عام السياحة العالمية، حيث زارا عدد من المنشآت السياحية وإحدى المستشفيات ومركز غوص.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن هدف الزيارة أن الجهات الخارجية هم من يتحدثون عن الوضع السياحي في مصر، معلقا: "هما اللي هيتكلموا مش إحنا"، منوها بأن أمين عام السياحة العالمية أشاد بالوضع السياحي في مصر وكتب كلام جيد عن مصر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "قال كلام جميل جدًا".

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنهم ملتزمين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ عودة حركة السياحة في مطلع يوليو الماضي.

وأشار "محروس"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن مطار مرسى علم استقبل رحلتين أمس قادمتين من بولندا، موضحا أن الكاميرا الحرارية بالمطار توقع الكشف على كل الركاب فور وصولهم، وترصد أي راكب درجة حرارته مرتفعة ليتعامل معه أطباء الحجر الصحي.

وأضاف أن كل المطارات المصرية مزودة بكاميرات حرارية سواء في صالات الوصول أو السفر، منوها بأن كل الحقائب يتم تعقيمها قبل دخولها الطائرة، وبعد وصولها، منوها بأن هناك طاقم يقوم بتعقيم الطائرة بعد وصول الرحلة.

ومن جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الفنادق التى يثبت استضافتها لأفراح أو حفلات سيتم توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة السياحة والآثار تصل إلى الغاء الترخيص.. وأضاف ان الضوابط التى وضعتها الدولة لتشغيل الفنادق تحظرعلى الفنادق إقامة اية حفلات او افراح بها حاليا.
وأوضح الشاعر ان الغرفة لم تتلق إلى الآن أية شكاوى بقيام فنادق بتنظيم أفراح كما لم تقم شرطة السياحة والآثار بإبلاغ الوزارة بذلك.. مرجحا أن تكون المنشآت التى نظمت مثل تلك الفاعليات تابعة لجهات غير وزارة السياحة او تكون تلك الصور قديمة.

 

وأشار الشاعر إلى أن لجنة الأزمات الخاصة بكورونا والمشكلة من عدد من الوزارات ربما تقرر خلال الأسابيع المقبلة إعادة تشغيل الأفراح بالفنادق بضوابط احترازية معينة حال تم التأكد من عدم حدوث أية إصابات او انتشار للفيروس من شخص لآخر خلال إقامتها.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ان نسب الأشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بنسبة كبيرة بعد إجازات عيد الأضحى، فيما حافظت فنادق الإسكندرية والعين السخنة ومطروح على نسب الأشغال العالية خاصة ان جميع المتواجدين بها من المصريين.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة الأوروبية خاصة من ألمانيا وبريطانيا أعلنت جاهزيتها لتنظيم رحلات إلى مصر بداية من شهر سبتمبر المقبل حال قررت دولها السماح بسفرمواطنيها خارج دول الاتحاد الأوروبى للسياحة.

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