مدحت شلبي يرد على منتقديه بعد مباراة القمة 120 (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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رد مدحت شلبي المعلق الرياضي على منتقديه بسبب تعليقه على مباراة القمة 120، قائلا: "التعليق الرياضي يجب أن يحتوي على نوع من السخرية لإضفاء البهجة على الجمهور".


وأضاف مدحت شلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه هدف من السخرية خلال التعليق على المباراة محاولة لتعليم الشباب وأنه مرحب بتقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والذي أكد رصد مخالفات لـ"شلبي" أثناء تعليقه على المباراة.


وأعلن تحديه للجميع بأن يكون تحيز لصالح فريق الأهلي على حساب نادي الزمالك خلال المباراة أمس، مضيفا: "بحاول يكون ليا دور فى توجيه اللاعبين لأن التعليق الرياضي يسمعه ملايين من الجمهور ومحاولة مني لإسعادهم".


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