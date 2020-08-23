محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محطتي الصرف الصحي بقريتي ابشاق الغزال وشلقام بمركز بني مزار، والذي يجري العمل فيهما ضمن خطة المحافظة لتوصيل الصرف الصحي لقرى المحافظة بتكلفة تصل إلى 113 مليون، منهم 58 مليون لمحطة ابشاق الغزال و55 مليون مخصصة لمحطة شلقام.
رافق المحافظ خلال جولته بالمحطتين إسماعيل الفحام رئيس المركز والمهندسة إيمان عبد الرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

قال المحافظ إن من أبرز الملفات التي يعمل عليها منذ توليه العمل كمحافظا للمنيا دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي، لتوفير صرف صحي ومياه شرب نظيفة لجميع القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن نسبة تنفيذ أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظة سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34%، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالقرى وإيجاد آليات للمشكلات الحياتية التي تواجه المواطنين والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المستهدف وفقا للجدول الزمني المحدد وإنجازها في أقرب وقت ممكن، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطتين ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل تنفيذ المشروعين والموقف التنفيذي الحالي وتلافي الملاحظات، وتشغيله في أقرب وقت.

وأوضحت رئيس الهيئة أن المشروعين ضمن الاعمال الجاري تنفيذها لانجاز عدد 11 مشروع صرف صحي مستهدف نهوها منتصف العام القادم وهي صرف صحي (إتليدم – كدوان – آبا البلد – إبشاق الغزال – شلقام – منشأة عبدالله – طنبدي – ابوان – بردنوها – بهدال – غرب المنيا).
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتين للصرف الصحي بمركز بني مزار (فيديو وصور)

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 13 دقيقة

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 4 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينتظر موافقة السيتي لضم بيكيه الجديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

08:19 م

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

07:59 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى