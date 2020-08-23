بعد موقعة القمة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة صعبة أمام نادي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري المصري.





والتقى الأهلي مع الزمالك، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للأهلي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الجونة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري، في اللقاء الذي سيقام على ملعب السلام.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة.



