آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ليون

كشفت تقارير صحفية عالمية أن آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع حسام عوار نجم خط وسط أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضحت شبكة ESPN العالمية أنه لو نجحت إدارة الجانرز في التعاقد مع عوار فإن آرسنال سيكون قد كسب نجم خط وسط على أعلى مستوى سينقل الفريق خطوة إلى الأمام.





وأفادت الشبكة العالمية بأنه يوجد خط هجوم قوي لآرسنال وأن انضمام ويليان له بالإضافة إلى التعزيزات التي قام بها ومواصلته تدعيم خط الدفاع فإن تركيز إدارة النادي اللندني يجب أن يكون على خط الوسط في المرحلة المقبلة.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن حسام عوار البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر من أفضل لاعبين خط الوسط الواعدين كما أنه قدم موسم رائع مع ليون في الموسم المنصرم خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



