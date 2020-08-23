آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ليون

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عالمية أن آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع حسام عوار نجم خط وسط أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت شبكة ESPN العالمية أنه لو نجحت إدارة الجانرز في التعاقد مع عوار فإن آرسنال سيكون قد كسب نجم خط وسط على أعلى مستوى سينقل الفريق خطوة إلى الأمام.

وأفادت الشبكة العالمية بأنه يوجد خط هجوم قوي لآرسنال وأن انضمام ويليان له بالإضافة إلى التعزيزات التي قام بها ومواصلته تدعيم خط الدفاع فإن تركيز إدارة النادي اللندني يجب أن يكون على خط الوسط في المرحلة المقبلة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن حسام عوار البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر من أفضل لاعبين خط الوسط الواعدين كما أنه قدم موسم رائع مع ليون في الموسم المنصرم خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 4 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

منذ ساعة الا ربع

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

08:19 م

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

07:59 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى