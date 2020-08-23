5 صور من كواليس كليب "الاكسلانس" لـ"جبس مصر"





انتهى المطرب محمد سعيد علي، الشهير بـ"جبس مصر" من تصوير أغنية جديدة بعنوان "الاكسلانس"، ليعود بها إلى أغاني الراب من جديد عقب غياب استمر 7 سنوات.





وكشف "جبس مصر" في تصريحات له اليوم أن الأغنية من كلمات محمد عليوة، وتوزيع إسلام الأبيض، وتم تصويرها فيديو كليب تحت قيادة المخرج محمد غنيم، وسيتم طرحها قريبًا عبر قنوات المزيكا، ويظهر "جبس مصر" في الأغنية بعدد مختلف من الإطلالات على طريقة الفنان محمد رمضان ولكن بمضمون مخالف عما أشتهر به.





وأضاف بأن الأغنية يعود بها إلى عالم أغاني الراب بعد غياب طويل، وانشغاله خلال الفترة الماضية بإقامة عدد من الحفلات خارج مصر.



