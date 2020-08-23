خطوة جديدة تُقرب هافيرتز من تشيلسي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:37 م
هافيرتز
هافيرتز
محمود صبري
Advertisements
يبدو أن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لن يستسلم بسهولة في عملة نقيل المهاجم الشاب كاي هافيرتز مهاجم باير ليفركوزن الألماني إلي ستانفورد بريدج هذا الصيف.


ووسط رغبة المدير الفني للبلوز، أتخذت إدارة الفريق الألماني خطوة جديدة لتسهيل بيع اللاعب إلى تشيلسي ، وذلك بعد المحاولات المتكرره من الطرفين لإكمال الصفقه.


حيث ذكرت صحيفة " ذا صن " أن ليفركوزن قرر تخفيض سعر اللاعب من 90 مليون استرليني إلى 80 ملينون استرليني، لإكمال انتقاله إلى تشيلسي بناء على رغبة اللاعب.


ومن جهته لا يأمل تشيلسي في إنفاق 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة في ظل مفاوضات النادي اللندني مع بن تشرويل الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي.


ومن المنتظر أن يحاول تشيلسي إنهاء صفقة هافرتز بـ 60 مليون يورو، بعد أن أعلن رومان أبراموفيتش رئيس النادي توفير 150 مليون جنيه إسترليني لإبرام ثلاث صفقات جديدة.


يذكر أن كاي هافرتز قد سجل الموسم المنقضي رفقة باير ليفركوزن 18 هدف، مما جذب إنتهاء بايرن ميونيخ لضمه.

أخبار تهمك

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى