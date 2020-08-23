خطوة جديدة تُقرب هافيرتز من تشيلسي

يبدو أن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لن يستسلم بسهولة في عملة نقيل المهاجم الشاب كاي هافيرتز مهاجم باير ليفركوزن الألماني إلي ستانفورد بريدج هذا الصيف.









ووسط رغبة المدير الفني للبلوز، أتخذت إدارة الفريق الألماني خطوة جديدة لتسهيل بيع اللاعب إلى تشيلسي ، وذلك بعد المحاولات المتكرره من الطرفين لإكمال الصفقه.









حيث ذكرت صحيفة " ذا صن " أن ليفركوزن قرر تخفيض سعر اللاعب من 90 مليون استرليني إلى 80 ملينون استرليني، لإكمال انتقاله إلى تشيلسي بناء على رغبة اللاعب.









ومن جهته لا يأمل تشيلسي في إنفاق 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة في ظل مفاوضات النادي اللندني مع بن تشرويل الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي.









ومن المنتظر أن يحاول تشيلسي إنهاء صفقة هافرتز بـ 60 مليون يورو، بعد أن أعلن رومان أبراموفيتش رئيس النادي توفير 150 مليون جنيه إسترليني لإبرام ثلاث صفقات جديدة.









يذكر أن كاي هافرتز قد سجل الموسم المنقضي رفقة باير ليفركوزن 18 هدف، مما جذب إنتهاء بايرن ميونيخ لضمه.