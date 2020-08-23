كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع 3 نجوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني وضع استراتيجية محددة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية والذي من المنتظر أن يفتح أبوابه بداية من 5 أكتوبر القادم، حيث حدد الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا وإدارة الفريق رغبتهم في التعاقد مع 3 نجوم على وجه التحديد.





وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يرى أن الأولوية تكمن في تعزيز ثلاث مراكز، هم: رأس الحربة وقلب الدفاع والظهير الأيسر فيما احتلت ثلاثة أسماء صدارة قائمة رغبات النادي الكتالوني في سوق الانتقالات وهم : لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي وإريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى خوسيه جايا الظهير الأيسر لفالنسيا الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تحرك من أجل إتمام تلك الصفقات ولكنه سيتعين عليه أولًا التخلي عن بعض لاعبيه وبمجرد تحديد الراحلين عن الفريق الكتالوني فإن النادي سيتمكن من حسم التعاقدات المطلوبة، حيث تنص خطته على إتمامها بداية من النصف الثاني من سبتمبر.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الصفقة الأكبر والأغلى بين الثلاثي ستكون صفقة مارتينيز وهي الهدف الأول للبلوجرانا على الرغم من طرح بعض الأسماء الأخرى خلال الساعات الماضية أبرزها ممفيس ديباي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات كانت قد توقفت بين برشلونة وإنتر ميلان بسبب تركيز الأخير في مشواره ي بطولة الدوري الأوروبي ومن المتوقع أن يتم استئنافها عقب نهاية البطولة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة رصد مبلغ 65 مليون يورو لإتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني بالإضافة إلى طرح بعض لاعبيه ضمن الصفقة على رأسهم جونيور فيربو وإيميرسون أو حتى جوردي ألبا، كما أن لاوتارو مارتينيز مصر على الانتقال إلى برشلونة فقط مع رفضه لعرض من مانشستر سيتي.