تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر في حضور محسن صالح وزكريا ناصف

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي، وزكريا ناصف عضو اللجنة، على عقد اجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









اجتماع الخطيب وصالح وناصف مع المدرب السويسري لبحث أسباب الخسارة التي تلقاها الأهلي أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في القمة 120.









كما تطرق الثلاثي للحديث مع المدرب السويسري عن احتياجات الفريق الأحمر للموسم المقبل، والمراكز التي يحتاج الفريق لتدعيمها وموقفه من اللاعبين المعارين وحسم ملف الراحلين.









واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.









ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



