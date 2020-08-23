صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:27 م
صالح جمعة يشارك في التدريبات
صالح جمعة يشارك في التدريبات
علي نبوي
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شارك صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وظهر صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر والتي أقيمت مساء اليوم استعددًا لمواجهة الجونة المقبلة.


واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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