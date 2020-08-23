قرارات جديدة بشأن الفتح التدريجى للكنائس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:27 م
البابا تواضروس التاني
البابا تواضروس التاني
ماريان ناجى
Advertisements
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل بيانا رسميا يشمل بعض القرارات الجديدة بشأن الفتح التدريجى للكنائس وهى كالآتى: 

إلحاقًا لما صدر من بيانات سابقة، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءًا من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.

يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية.


اقرأ أيضا...

وأعلن المجلس الإكليريكي الإقليمى بالدائرة الثانية الإسكندرية وبحري أمس عن عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة. 


ويتم التواصل مع المجلس بموعد مسبق لدراسة الحالة عن طريق سكرتارية المجلس على رقم ٠١٠٠٠٠٢٦٣١٤ وينعقد المجلس يوم الاثنين من كل أسبوع.

ووقع البيان الصادر بتوقيع من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمى الدائرة الثانية - الإسكندرية وبحري.

وفى سياق آخر ترأس الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة الشهيد مار جرجس في الجيزة.

جاء ذلك بمناسبة عيد نياحة القديسة العذراء مريم وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، وبنسبة حضور 25% وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحد من محاربة فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19".

كان في استقبال نيافته؛ راعي الكنيسة الأب ميلاد موسى، والأب فرنسيس وجدي الراعي المساعد. 

كما احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.

وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنائس الفتح التدريجي

أخبار تهمك

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي

منذ ثلث ساعة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة و 8 دقيقة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 3 ساعات

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كنيسة السيدة العذراء بقويسنا تستقبل الأنبا باخوم

وفد كاثوليكي في زيارة إلى محافظ القاهرة للتهنئة بعيد الأضحى

كنيسة الأقباط الكاثوليك بجهينة تختتم صلوات صوم السيدة العذراء

الأنبا توماس يترأس قداس عيد نياحة العذراء بكنيسة مارجرجس بالجيزة

الأنبا عمانوئيل يترأس صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

الأنبا بشارة يزور كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى