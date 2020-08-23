قرارات جديدة بشأن الفتح التدريجى للكنائس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل بيانا رسميا يشمل بعض القرارات الجديدة بشأن الفتح التدريجى للكنائس وهى كالآتى:

إلحاقًا لما صدر من بيانات سابقة، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءًا من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.





يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية.









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وأعلن المجلس الإكليريكي الإقليمى بالدائرة الثانية الإسكندرية وبحري أمس عن عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة.









ويتم التواصل مع المجلس بموعد مسبق لدراسة الحالة عن طريق سكرتارية المجلس على رقم ٠١٠٠٠٠٢٦٣١٤ وينعقد المجلس يوم الاثنين من كل أسبوع.





ووقع البيان الصادر بتوقيع من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمى الدائرة الثانية - الإسكندرية وبحري.





وفى سياق آخر ترأس الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة الشهيد مار جرجس في الجيزة.





جاء ذلك بمناسبة عيد نياحة القديسة العذراء مريم وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، وبنسبة حضور 25% وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحد من محاربة فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19".





كان في استقبال نيافته؛ راعي الكنيسة الأب ميلاد موسى، والأب فرنسيس وجدي الراعي المساعد.





كما احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.





وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.



