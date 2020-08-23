طارق الشناوي عن عدم حضور بيومي فؤاد الندوة: "مبيحترمش مواعيده"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:19 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
مصطفى فكيه
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أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن استياءه بما حدث من الفنان بيومي فؤاد بعدم التزامه بحضور ندوة فنية بقصر السينما.

حيث اعتذر "الشناوي" للحضور من صحفين وأعضاء قصر الثقافة وقال :" انا أسف انكم ضيعتوا من وقتكم عن تحضروا ندوه ل بيومي فؤاد لكن للاسف لم يحترم الفنان مجيئكم".

في سياق متصل، قدمت الصفحة الرسمية لقصر السينما اعتذار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلين :"يعتذر قصر السينما عن تخلف الفنان بيومي فؤاد عن ندوته التي كان مقرر لها السادسة اليوم بحضور الناقد الكبير طارق الشناوي حيث لم يعتذر ولم يحضر مما اضطر ادارة القصر اقامة الندوة بدونه وعرض فيلم الكويسين"

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