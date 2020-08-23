منذر رياحنه يغادر القاهرة بعد انتهاء تصوير ساعة شيطان

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يظهر الفنان الاردني منذر رياحنه، كضيف شرف، ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان" مع الفنان باسم سمرة،



وكان انتهى منذر، من تصوير مشاهده في فيلم "ساعة شيطان" والذي سافر إلى بلده بعد انتهاء التصوير مباشرة والمقرر ينتهي فريق العمل من التصوير خلال الفترة المقبلة.





ويشارك في "ساعة شيطان" كوكبة كبيرة النجوم من ضمنهم الفنان باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف الدكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.