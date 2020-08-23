تريزيجيه يبدأ استعدادت الموسم الجديد مع أستون فيلا فى ويلز

بدأ لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه استعادتهما مع نادى أستون فيلا الإنجليزي للموسم الكروي الجديد فى معسكر تحضيري بدولة ويلز.

ومن المقرر أن يواجه استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه العديد من المواجهات الودية استعدادا لبداية الموسم الكروي الجديد فى انجلترا.

وينطلق الموسم الكروي الجديد فى انجلترا يوم 13 من الشهر المقبل كما أعلنت رابطة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويواجه نادى أستون فيلا نظيره مانسشتر سيتي فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الشهر المقبل على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.