خاص.. نجل شقيق العندليب يكشف عن ما كان يفعله حليم في مباريات الأهلي والزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:11 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
ريهام كمال
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بين الماضي والحاضر يكون الفارق كبير في التعصب الكروي في الرياضة، وخاصةً كرة القدم، ومع قطبي الكرة المصرية الأهلي، والزمالك يقام بين الجمهورين مشاحنات حادة قد تصل إلى تبادل السباب بينهم، ومنهم من يصل إلى القطيعة.

وتواصل "الفجر الفني" مع محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لمعرفة عن قرب ما كان يفعله حليم خلال هذه المباريات، ومعرفة نسبة التعصب الكروي في تلك الفترة.

وقال "شبانة" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "والدي كان يروي لي بأنهم كانوا يحضرون هو وحليم المباريات في أغلب الأحيان".

وتابع: "كانا الجمهورين يجلسان في مكان واحد بجانب البعض ليسوا منقسمين مثل الآن، وإذا كان حليم بصحة جيدة ومتواجد في مصر كان يحضر، والدي زملكاوي، وحليم أهلاوي".

وأضاف: "كانوا يذهبون مع عدد من النجوم ومنهم فريد شوقي، فريد الأطرش، عماد حمدي، شادية، وغيرهم، ولا يوجد تعصب مطلقًا، وعند فوز فريق منهم يهنئون بعضهم البعض".

وعن أحد المواقف التي قام بها العندليب وتبرز عن عدم التعصب بينهم قال: "في احدى المباريات في نهائي كأس مصر بين الإتحاد، والأهلي قال حليم من سيفوز من الفريقين سأقيم له عزومة في منزلي وأكرمه".

وبالفعل بعد فوز فريق الإتحاد قام حليم بعزومة فريق الإتحاد بأكمله وكان منهم "بوبو، وعلي الجرم وغيرهم، والتقطوا الصور التذكارية، وتناولوا وجبة الغذاء معه، وقام بتكريمهم".

وأشار "شبانة" بأن حليم كان يحضر مع الفنان عمر الشريف، خلال فترة تواجده في مصر، ويحضر أيضًا مباريات مصر مع فرق عالمية مثل توتنهام وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن أقيم مساء أمس الأحد مباراة بين قطبي الكرة المصرية، وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة المحلية.

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