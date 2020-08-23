وليد سليمان يزور عبد الشافي عقب خضوعه لعملية جراحية بتثبيت كسر في الترقوة

حرص وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأحمر في المستشفى الذي قام فيه بإجراء جراحة تثبيت عظمة الترقوة بعد إصابته فيها خلال مباراة الأمس.









وكان عبد الشافي قد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي نتيجة تدخل مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، حيث خرج من ملعب المباراة في الوقت بدل الضائع متأثرًا بالإصابة.









وقام سليمان بزياة عبد الشافي للشد من أزره بعد الإصابة التي تعرض لها أمس والتي سيغيب على إثرها لمدة شهرين عن الملاعب.









وحقق الزمالك فوزا أمس على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة 120 والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.