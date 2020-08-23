توقعات بتسجيل الاقتصاد الصيني معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:02 م
الصين
الصين
رويترز
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 قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نموا هذا العام، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية يوم الأحد، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 % على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.

 

 

 

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