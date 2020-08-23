صحفي عالمي شهير يتحدث عن شعبية محمد صلاح الجارفة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:00 م
علاء خليف
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تحدث الصحفى الأيرلندى "دافى أوكوب"، عن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في إنجلترا، مؤكدًا أن يومًا واحدًا له في شوارع ليفربول كافيًا لترشحه للرئاسة.
وقام الصحفي الأيرلندي الشهير بنشر مجموعة من الصور، والتي تظهر مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها محمد صلاح في شوارع ليفربول وبين جماهير الريدز، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "علينا أن نتذكر أن يوما واحدا يقضيه مو صلاح في ليفربول، يبدو من سيترشح للرئاسة".
ويحظي محمد صلاح بشعبية وشهرة كبيرة وسط جماهير ليفربول بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية وقيادة الريدز للتتويج بعدة بطولات منها الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
ويتواجد محمد صلاح مع ليفربول في النمسا حاليًا حيث يخوض الفريق معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وشارك محمد صلاح في مباراة ودية لفريقه أمس السبت ضد فريق شتوتجارت الألماني وانتهت بفوز الريدز 3-0 وساهم نجم الفراعنة في صناعة الهدف الثاني لفريقه والذي سجله زمليه نابي كيتا.