صحفي عالمي شهير يتحدث عن شعبية محمد صلاح الجارفة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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تحدث الصحفى الأيرلندى "دافى أوكوب"، عن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في إنجلترا، مؤكدًا أن يومًا واحدًا له في شوارع ليفربول كافيًا لترشحه للرئاسة.


وقام الصحفي الأيرلندي الشهير بنشر مجموعة من الصور، والتي تظهر مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها محمد صلاح في شوارع ليفربول وبين جماهير الريدز، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "علينا أن نتذكر أن يوما واحدا يقضيه مو صلاح في ليفربول، يبدو من سيترشح للرئاسة".


ويحظي محمد صلاح بشعبية وشهرة كبيرة وسط جماهير ليفربول بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية وقيادة الريدز للتتويج بعدة بطولات منها الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.


ويتواجد محمد صلاح مع ليفربول في النمسا حاليًا حيث يخوض الفريق معسكر الإعداد للموسم الجديد.


وشارك محمد صلاح في مباراة ودية لفريقه أمس السبت ضد فريق شتوتجارت الألماني وانتهت بفوز الريدز 3-0 وساهم نجم الفراعنة في صناعة الهدف الثاني لفريقه والذي سجله زمليه نابي كيتا.

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