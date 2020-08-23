موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

 

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الخسارة الأولى له في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام الزمالك أمس السبت على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، أمام الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر المسابقة المحلية.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تغلب على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي.

 

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قمة بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 56 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الزمالك أقرب الملاحقين.

أخبار تهمك

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ 43 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 11 دقيقة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ ساعة و نصف

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى