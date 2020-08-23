راهبات الفرنسيسكانيات تحتفل بنذور الأخت سحر سمير

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفلت راهبات الفرنسيسكانيات، اليوم، قلب مريم الطاهر بالنذور الأولى للأخت سحر سمير. 

جاء ذلك في عيد انتقال أمنا مريم العذراء، في دير الابتداء بكلوت بك بالقاهرة، بحضور الأم الرئيسة كلارا كرمانيو الرئيسة الاقليمية بمصر.

ترأس الاحتفال سفير الڤاتيكان المنسنيور نيقولاس وسكرتير سفير الڤاتيكان المنسنيور جان توماس،و ايضًا حضر الاب فنشنسو والاب وليم لبيب والاب ميلاد جودة، ولفيف من الرهبان والراهبات واسرة الاخت سحر.

وفى سياق اخر احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة، صباح امس، بصلاة القداس الإلهي الاحتفالى، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

وترأس صلاة الذبيحة الإلهية، الأب أرميا عياد راعى الكنيسة، وبمشاركة الإكليريكيين والشعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفي عظته ركز الأب أرميا على أن تكريمنا للعذراء هو امتداد لتكريم الرب يسوع لها، فهى رافقت المسيح من الميلاد حتى الصليب وكانت شاهدة للقيامة، كما رافقت الكنيسة حتى حلول الروح القدس، وامتازت خدمتها بالصمت والمجانية.

وفى النهاية هنأ الأب الراعى الشعب، بهذا العيد متمنيًا أن يمنحنا الرب القدرة للتشبه بمنطق الرب يسوع وبأمه القديسة مريم العذراء.

وفي سياق آخر، احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.

وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.
يذكر أن الأنبا باخوم، قد كشف عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءً من ٢٨ أغسطس الجاري.

وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية، إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.




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