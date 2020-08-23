بعد عرضه بشهر.. الغسالة يحقق 12 مليون

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:36 م
الغسالة
الغسالة
أماني سلام
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آسطتاع فيلم "الغسالة " بطولة النجم محمود حميدة، من تحقيق نجاح كبير، بعد عرضه بدور العرض السينمائي في أقل من شهر.


وصلت إيرادات فيلم "الغسالة" في السينما المصرية إلى 12 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.


يذكر أن فيلم الغسالة هو الفيلم الجديد الوحيد الذى عرض فى موسم عيد الاضحى بعد قرار عدد من المنتجين تاجيل افلامهم خوفا من الخسارة المادية بعد قرار عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة شاهد حصريا.

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