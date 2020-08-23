تأجيل محاكمة طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر لـ21 سبتمبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:59 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

تضم قائمة المتهمين، "م.ر "، طبيب بشري، و"ا.س"، و"س.ر"، و"ر.س"، و"خ.ي"، و"ا.ي"، نجار مسلح، و"م.م"، و"م.ا".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم "ابراهيم، م"، و"آية. ب"، و"فاطمة.ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية، منهم وهي كِلية من المجنى عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آية" يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15%، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائى كلي، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات الخاصة، وطبيب كلى مقيم بمستشفى حكومي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جلسة المتهمين الاتجار بالبشر

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