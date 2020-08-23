تأجيل محاكمة طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر لـ21 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر لجلسة 21 سبتمبر المقبل.





تضم قائمة المتهمين، "م.ر "، طبيب بشري، و"ا.س"، و"س.ر"، و"ر.س"، و"خ.ي"، و"ا.ي"، نجار مسلح، و"م.م"، و"م.ا".



