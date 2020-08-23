وزير الاتصالات: الانتهاء من 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق (فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل لقائه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم عرض خطة تطوير مكاتب التوثيق التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الوزارتين اتفقا على الانتهاء من تطوير ومكينة 361 مكتب توثيق بنهاية شهر سبتمبر القادم، موضحا أنهم يستهدفون القضاء على التزاحم في مكاتب التوثيق، ويتمكن المواطن بانهاء كافة تعاملاته بشكل رقمي.











