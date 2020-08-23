أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:56 م
فان دي بيك
فان دي بيك
محمود صبري
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أبدي نادي برشلونة الإسباني رغبه قوية في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن النادي الهولندي لا يمانع في بيع فان دي بيك إلى برشلونة، لكن في حال الحصول على 55مليون يورو.


وكان رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قد طلب التعاقد مع متوسط ميدان أياكس، من أجل تعويض رحيل آرثر ميلو إلى يوفنتوس، وإقتراب رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية.


في سياق آخر متصل ذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن الاوروغوياني لويس سواريز سيكون ورقة مهمه في نقل فان دي بيك إلى الكامب نو، خاصه بعد رغبه أياكس في التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 34 عام.


يذكر أن النادي الهولندي قد أرسل عرض بقيمه 15 مليون يورو إلى البلوغرانا من أجل التعاقد مع سواريز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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