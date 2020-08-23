23 سبتمبر.. سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بالاتجار في البشر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:57 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عصابة إجرامية تتكون من 5 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج لجلسة 23 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وجاء أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة، هم كل من "م. ع"، و"ع. ع"، و"م. ا"، و"ا. ا"، و"م. ا".

وتضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية أنهم بدائرة قسم المرج، وحال كون المتهم الأول طفلًا جاوز 15 سنة ميلادية كاملة، قد ارتكبوا جريمة إتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص أحياء وهم المجني عليهما "ا. م" و"ا. س"، والطفل "ا. م"، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم مجهول، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال أوضاعهم المادية وحاجتهم للمال، قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية، وترتب على ذلك إصابة المجني عليه "ا. م" بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسرى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة المتهمين الشهود الاتجار في البشر

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