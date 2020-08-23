23 سبتمبر.. سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بالاتجار في البشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عصابة إجرامية تتكون من 5 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج لجلسة 23 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.





وجاء أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة، هم كل من "م. ع"، و"ع. ع"، و"م. ا"، و"ا. ا"، و"م. ا".



