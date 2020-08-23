راتب دون عمل.. أول تجربة من نوعها يتم تطبيقها في ألمانيا (فيديو)

بثت قناة الغد تقريرًا أوضحت فيه أن ألمانيا قررت إطلاق تجربة هي الأولى من نوعها في العالم، وتعتمد على دخل أساسي ثابت لمدة 3 سنوات، يتم من خلاله دراسة تأثير هذه الخطة على الاقتصاد وعلى الشخص المتلقي لهذا المبلغ.





وأضاف التقرير أن الدراسة التي تعتزم القيام بها الحكومة والممتدة على مدار 3 سنوات، تقضي تقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 شخصًا شهريًا ولمدة 3 سنوات، هو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا.











