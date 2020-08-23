راتب دون عمل.. أول تجربة من نوعها يتم تطبيقها في ألمانيا (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:56 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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بثت قناة الغد تقريرًا أوضحت فيه أن ألمانيا قررت إطلاق تجربة هي الأولى من نوعها في العالم، وتعتمد على دخل أساسي ثابت لمدة 3 سنوات، يتم من خلاله دراسة تأثير هذه الخطة على الاقتصاد وعلى الشخص المتلقي لهذا المبلغ.

وأضاف التقرير أن الدراسة التي تعتزم القيام بها الحكومة والممتدة على مدار 3 سنوات، تقضي تقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 شخصًا شهريًا ولمدة 3 سنوات، هو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا.



وتابع التقرير يقارن الباحثون النتائج مع نحو 1380 شخصا لم يحصلوا على هذا الراتب، وسيخضع المشاركون لاستبيان حول حياتهم، عملهم، وانفعالاتهم لمعرفة ما إن كان دخلهم ذو تأثير على جوانب حياتهم.

وسيخضع المشتركون لاستبيان حول حياتهم، عملهم، وانفعالاتهم لمعرفة ما إن كان دخلهم ذا تأثير على جوانب حياتهم.

وتقوم فكرة الدراسة على أن الحكومة ملزمة بدفع مبلغ من المال لكل مواطن شهريا، بغض النظر عن دخله أو وضعه الوظيفي، لاستبدال ما يدفع حاليا من مبالغ يتم تحديدها بحسب مستوى الدخل.

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راتب دون عمل تجربة بوابة الفجر العمل ألمانيا

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